Житель Димитровграда пытался обокрасть магазин, в котором сам же работает

Димитровградские автоинспекторы задержали местного жителя, пытавшегося обокрасть магазин, работником которого он является, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

По данным ведомства, попытка кражи была совершена накануне. Около полуночи 29-летний местный житель, разбив топором стекло на входных дверях, проник в магазин продовольственных товаров, работником которого сам же и является. Он взломал кассовый аппарат, желая завладеть имевшейся выручкой, однако денежный ящик кассового аппарата оказался пустым. В это время в полицию Димитровграда поступило сообщение от охранного предприятия о срабатывании сигнализации.

Неудачливый грабитель был задержан сотрудниками ДПС димитровградского отдела ГАИ на выходе из магазина в момент, когда пытался покинуть место преступления. Ему предъявлено обвинение в покушении на совершение кражи (ч.3 ст. 30 УК ПФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ до двух лет лишения свободы), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев, Ульяновск