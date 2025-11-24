Под Астраханью возбудили дело о мошенничестве с использованием бюджетных средств

В Астраханской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о мошенничестве с использованием бюджетных средств (ч.3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Харабалинского района выяснила, что в сентябре позапрошлого года местный житель заключил социальный контракт, в рамках которого получил 273 тыс. руб. на развитие предпринимательской деятельности. Он утверждал, что потратит деньги на оказание услуг автосервисом, покупку оборудования. На самом деле житель Харабалинского района не собирался исполнять условия социального контракта и распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Также надзорное ведомство предъявило исковое заявление о взыскании выплаченных денег.

Павел Фролов