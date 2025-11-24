Тринадцать человек эвакуировали из-за квартирного пожара на Сиреневом бульваре

Массовая эвакуация потребовалась в результате квартирного пожара в Выборгском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Сиреневый бульвар, д. 8, корп.1, поступил на пульт дежурного 23 ноября в 21:01, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 3 кв. м. С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники, пожар потушили спустя около получаса.

Из опасной зоны пришлось эвакуировать 13 человек. В результате ЧП пострадал мужчина, его направили в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик