Следствие проводит проверку по факту гибели на пожаре под Саратовом двух человек

В Екатериновском районе Саратовской области на пожаре погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Экстренным службам стало известно о пожаре в заброшенном одноэтажном доме на улице Озерная в поселке Восточный в 22:51 накануне, 23 ноября. Огонь охватил 30 кв. м.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 53-летней и 46-летней женщин. Согласно предварительным сведениям, причиной трагедии стало неосторожное обращение погибших с огнем. Следствие приступило к доследственной проверке по данному факту.

Павел Фролов