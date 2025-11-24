В Челябинской области объем выданных автокредитов за месяц вырос на 9%

В октябре банки Челябинской области выдали 3802 автокредитов на общую сумму 5,66 млрд руб. Количество и объем в сравнении с прошлым месяцем увеличились на 7% и 9% соответственно, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний чек автокредита в Челябинской области в октябре составил 1,49 млн руб., увеличившись всего на 2%. Средний срок с 70 месяцев вырос до 71.

В целом по России в октябре банки одобрили 138,6 тыс. автокредитов на сумму 212,74 млрд руб. За месяц количество и объем займов увеличились также на 7% и 9% соответственно. Средний размер автокредита составил 1,49 млн руб., а средний срок выплаты с сентября не изменился. В годовом выражении объем и количество выданных автокредитов вырос 19% и 33% соответственно.