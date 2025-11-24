Глава Удмуртии отметил недостаточную работу дорожников Ижевска в гололед

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу дорожников Ижевска в прошедшие выходные, когда был гололед. Он обратил внимание, что улицы столицы Удмуртии недостаточно обрабатывали солью. Об этом руководитель республики рассказал на аппаратном совещании 24 ноября.

Господин Бречалов напомнил министру транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадию Таранову об изменении алгоритмов работы при переходе зима—весна, начиная подготовку с осени. «У нас никогда этого не делалось. Наступает весна. Мы начинаем раскачиваться: где-то быстрее запускаем асфальтовый завод (АБЗ), где-то медленнее. Подумаешь, жители прокалывают колеса, и в течение 1,5 недели только ямы заливаем»,— сказал руководитель республики.

Господин Таранов ответил, что по ямочному ремонту республика впереди на 80% относительно прошлого года, по ремонту картами — на 30%. «По заготовке материалов в осенний период: АБЗ заготовили на республиканские дороги в объеме 1,2 тыс. т, на Ижевск — дополнительно 150 т, на федеральные дороги — 300 т. В этом смысле все учтено»,— отметил министр.

Александр Бречалов обратил внимание главы Ижевска Дмитрия Чистякова на зимнее содержание дорог. «В субботу был гололед. Все вышли солью посыпать? Вопрос с подвохом»,— начал глава региона. Господин Чистяков ответил, что объезжал город и «особо сильного гололеда не было», на особо опасных участках проводились необходимые работы.

«Я предполагаю, что серьезный гололед был только вокруг резиденции главы республики. Запросите статистику по травмам у Сергея Андреевича (Багина, министра здравоохранения.— “Ъ-Удмуртия»). Он был везде с 06:00 до 20:30. Я обошел центральный квадрат, около 30% рассыпали соль. Зато вчера, когда снег шел и таял, трактора активно накручивали. Что они раскидывали?»,— спросил господин Бречалов. Он обратил внимание на необходимость совместной работы миндортранса и городской дорожной команды.