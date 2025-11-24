Жителям Прикамья было начислено 6,7 млрд рублей имущественных налогов

Сумма начислений имущественных налогов жителям Пермского края за 2024 год составила 6,7 млрд руб. Об этом сообщила в телеграм-канале руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова. Уплатить имущественные налоги и НДФЛ нужно не позднее 1 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Всего было направлено 1,191 млн сводных налоговых уведомлений. Учтено 876 тыс. земельных участков, 940 тыс. квартир и комнат и 386 тыс. жилых домов. Самому возрастному налогоплательщику в Прикамье сейчас 102 года.