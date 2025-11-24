Удмуртия получит более 3,5 млрд рублей на развитие сельских территорий

Удмуртия получит более 3,5 млрд руб. от Минсельхоза России в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», написал глава республики Александр Бречалов в Telegram.

На эти деньги в Камбарке начнется строительство Дома культуры. В Балезино запланирована реконструкция очистных сооружений, а также ремонт школы №1, детских школ искусств и детских садов «Италмас» и «Малышок». В Селтах будут отремонтированы школа, районная библиотека и стадион, а также построен уличный спорткомплекс.

В Уве продолжится строительство детской школы искусств и очистных сооружений, а также появятся две новые спортплощадки. В Шаркане планируется построить открытый культурно-спортивный комплекс и отремонтировать систему водоснабжения.

Кроме того, в рамках программы обновят 17 участков дорог и построят 73 дома для специалистов социальных учреждений и сельхозработников.

Анастасия Лопатина