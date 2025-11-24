Иностранец получил ножевое ранение в ходе драки в доме на Гражданском проспекте

В квартире дома на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге между двумя иностранцами произошел конфликт с применением холодного оружия, в результате которого один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили 24 ноября в ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел около 23:00 в доме 109, к. 1, на Гражданском проспекте. По данным полиции, 38-летний гражданин одной из стран Средней Азии был обнаружен с ножевым ранением груди. В квартире находился земляк пострадавшего, который сообщил правоохранителям, что вышел в магазин, а по возвращении обнаружил пострадавшего.

Полицейские задержали двух подозреваемых — 43-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, работающих в строительной организации. Оба также являются соотечественниками пострадавшего. Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет (ч. 3 ст. 19.27 КоАП РФ) соответственно.

Кроме того, задержали и привлекли за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет гражданина, который нашел раненого.

Все задержанные участники событий помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков