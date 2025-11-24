В возрасте 81 года умер немецкий актер Удо Кир, сообщает Variety. На его счету было более 200 ролей, в том числе в драмах «Мой личный штат Айдахо» (1991) и «Догвилль» (2003).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удо Кир

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Удо Кир

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Удо Кир родился в 1944 году в Кельне во время бомбежки. В 18 лет он переехал в Лондон и начал актерскую карьеру после встречи с режиссером Райнером Вернером Фассбиндером. Известность Удо Киру принесли роли в фильмах «Тело для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974), режиссером которых выступил Пол Моррисси.

Удо Кира можно увидеть в кинокартинах «Суспирия» (1977), «Доктор Джекилл и женщины» (1981), «Эйс Вентура: розыск домашних животных» (1993), «Джонни Мнемоник» (1995), «Армагеддон» (1998), «Блэйд» (1998), «Танцующая в темноте» (2000), «Страх.сом» (2002), «Дракула 3000» (2004), «Мандерлей» (2005), «Хэллоуин 2007», «Меланхолия» (2011), «Закатать в асфальт» (2018), а также в сериалах «Берлин, Александерплац» (1980), «Дневники "Красной туфельки"» (1992–1999), «Подводная Одиссея» (1993–1996), «Королевство» (1994–2022), «Чак» (2007–2012), «Борджиа» (2011–2014). Одним из его последних проектов стал фильм «Секретный агент», получившей четыре приза на Каннском кинофестивале в этом году.