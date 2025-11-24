В Уфе установят два ледовых городка за 38 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы заключило контракт на обустройство и художественное оформление новогодних площадок с ООО «Чистый путь», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 38,4 млн руб. с дисконтом 0,7%, за 38,04 млн руб. Деньги выделит городской бюджет. Аукцион состоялся 12 ноября. Второй участник закупки был готов выполнить работы за 38,23 млн руб.

Подрядчик должен до 22 декабря подготовить к празднествам площади имени Ленина (напротив мэрии Уфы) и Салавата Юлаева (в районе Телецентра).

На первой площадке необходимо установить две деревянные горки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика, деревянный новогодний поезд, лошадки-качалки и «почтовые ящики». Также там появятся ледяные фигуры восьми лошадей, лабиринт и каток. Площадку украсят новогодние шары-арки разного размера, снежинки, «конверт» и «часы» со светодиодными гирляндами.

На второй площадке также появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Там будут размещены скульптуры Конька-Горбунка, Толпара, Розового пони. Кроме того, подрядчик должен установить запряженную двойкой лошадей карету, фигуры оленя, снеговика, кометы. Для фотозоны будет установлена П-образная арка. Вокруг площадки построят ледяное ограждение.

На обеих площадках установят пиксельные ели.

В 2024 году «Горзеленхоз» заключил аналогичный контракт с ООО «Чистый путь» за 39,6 млн руб.

ООО «Чистый путь», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 2024 года. Компания занимается эксплуатацией дорог и магистралей. Владелец — Динар Камалов. В 2024 году при выручке 223,83 млн руб. чистая прибыль компании составила 28,21 млн руб. В текущем году предприятие заключило три контракта с мэрией Уфы на общую сумму 127,64 млн руб. на благоустройство тротуаров на улицах Чернышевского и Кирова и устройство автоматической системы полива зеленых насаждений на улице Чернышевского.

Майя Иванова