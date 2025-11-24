В Татарстане 837,8 тысяч человек заняты в малом и среднем бизнесе

В Татарстане в 2024 году число занятых в малом и среднем предпринимательстве составило 837,8 тыс. человек, следует из данных, опубликованных агентством «РИА Новости».

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности работников экономики республики составляет 40,8%. За три года показатель вырос на 8,4%. Татарстан занял 22-е место в рейтинге регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе.

Выше в рейтинге стоит Чувашия, она заняла 20-е место. В республике в секторе МСП заняты 209 тыс. человек, что составляет 41% от общей численности занятых. За три года прирост составил 13,2%. В Марий Эл в 2024 году в малом и среднем бизнесе заняты 105,4 тыс. человек, или 35,2% работающего населения. Прирост за три года — 13,9%. Регион занял 43-е место.

Лидерами рейтинга стали Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В среднем по России сектор МСП обеспечивает занятость 29,3 млн человек, или 40% работников экономики. За три года рост составил 14,8%.

Анна Кайдалова