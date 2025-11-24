В Челябинской области выявили ОПГ, похищавшую выплаты у участников СВО

Сотрудники полиции Челябинской и Свердловской областей вместе с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области задержали участников этнической организованной преступной группы, подозреваемых в мошенническом хищении выплат участникам специальной военной операции. Семь человек заключены под стражу, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

По предварительным данным следствия, сообщники организовали «криминальный бизнес» по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО «с целью дальнейшего хищения единовременных выплат». В том числе фигуранты присваивали деньги, положенные родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В домах фигурантов провели обыски. Изъяты три автомобиля, около 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, сообщает Ирина Волк.