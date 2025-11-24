Директора краснокамской управляющей компании обвинили в злостном неисполнении решения суда

Прокуратура Краснокамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной управляющей компании. Она обвиняется в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии дознания, генеральный директор управляющей компании в период 2016–2023 годов, зная о наличии вступивших в законную силу решениях судов о взыскании в пользу ресурсоснабжающих организаций задолженности в общей сумме свыше 1 млн руб. и имея реальную финансовую возможность к ее погашению, препятствовала исполнению судебных актов. Для этого она снимала и перечисляла деньги с арестованных счетов организации под прикрытием выдачи заработной платы и социальных выплат.

Уголовное дело расследовано дознавателем Краснокамского отдела ГУ ФССП России по Пермскому краю.