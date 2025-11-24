В МВД напомнили о главных принципах «финансовой самообороны»

Двухфакторная аутентификация и сложные пароли остаются основными способами защиты персональных данных, заявили в МВД на запрос ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что пароли и двухфакторная аутентификация — являются «основой финансовой самообороны».

Также в МВД напомнили, что ни банки, ни госорганы, ни правоохранительные органы не будут запрашивать биометрические данные по телефону или через СМС. Сбор биометрии строго регламентирован: данные можно сдать только в отделении банка при личном присутствии и предъявлении паспорта.

В МВД также призвали быть осторожными с письмами, призывающими к действиям («позвони», «прочитай», «ознакомься») или содержащими подозрительные ссылки. Ведомство отметило, что фишинговые сайты часто содержат орфографические ошибки и некорректно работающие элементы.