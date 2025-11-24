Экс-сотрудницу нефтегазового предприятия в ХМАО задержали за вымогательство

Бывшую сотрудницу нефтегазового предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали по делу о вымогательстве.

По версии следствия, в Нижневартовске женщина требовала от директора компании заплатить ей 47 млн руб. В случае отказа она угрожала передать компрометирующие сведения о нем в правоохранительные органы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина обратился в полицию, и при передаче денег подозреваемую задержали.

Суд арестовал фигурантку уголовного дела (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.