СК начал проверку после гибели на пожаре под Астраханью местной жительницы

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре в Володарском районе Астраханской области местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Чапаева в селе Марфино утром накануне, 23 ноября. Специалисты потушили пожар и нашли тело 58-летней женщины.

Согласно предварительным сведениям, огонь возник из-за замыкания электропроводки. Как только следствие завершит проверку, примет процессуальное решение.

Павел Фролов