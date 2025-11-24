Жителям Саратовской области напомнили о запрете салютов в преддверии Нового года

В Саратовской области действуют ограничения на запуск салютов и использование пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дергачевского района.

Ограничительные меры связаны с проведением специальной военной операции. Сотрудники администрации Дергачевского района призвали саратовцев поддержать военнослужащих.

Чиновники напомнили об административной ответственности в случае нарушения запрета. Официальный документ на региональном уровне еще не опубликован.

Павел Фролов