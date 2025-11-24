Электрички МЦД-1 задерживаются из-за ледяного дождя в Москве

Московская железная дорога (МЖД) перешла на усиленный режим работы из-за ледяного дождя. Пресс-служба МЖД сообщила, что на радиальных линиях была задействована спецтехника, включая 24 локомотива с вибропантографами и установки для очистки контактной сети от гололеда. На некоторых подстанциях ввели подогрев контактной подвески.

На участке Лобня — Бескудниково поезда проходили по одному пути в реверсивном режиме, что привело к задержкам на Савеловском направлении и МЦД-1. После 8:00 мск в пресс-службе уточнили, что железнодорожники восстановили движение на аварийном участке, но пока что поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий ледяного дождя в Мосузле», — подчеркнули в МЖД. Для координации действий создан оперативный штаб.