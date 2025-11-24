В Кузбассе мигранту на 25 лет запретили въезд в Россию

Иностранцу, проживавшему в Кемеровской области на основании вида на жительство, запретили на 25 лет въезд в РФ за пропаганду криминальной субкультуры. Об этом сообщила пресс-служба Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, который оставил без удовлетворения жалобу иностранца.

По материалам суда, мигрант на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил символику движения «Арестантское уголовное единство» (признано экстремистским и запрещено в России). МВД приняло решение о нежелательности его пребывания в РФ сроком на 25 лет. При рассмотрении дела были учтены данные о том, что все время пребывания в РФ иностранец нигде не работал, не платил налоги в бюджет РФ, не представил сведений об источниках доходов и их законности. Кроме того, иностранец привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства и 23 раза — за нарушения правил дорожного движения. Последние два нарушения ПДД он совершил уже после принятия решения о нежелательности его пребывания.

Иностранец обжаловал решение МВД в трех судебных инстанциях, но везде потерпел неудачу. «Оспариваемое решение является оправданным, справедливым и соразмерным степени опасности деяний. Проживание на территории РФ матери, брата и возлюбленной, как и его намерение заключить брак с гражданкой РФ, не являются основанием, дающим право на безусловное проживание в России. Неоднократное привлечение к административной ответственности, в том числе после вынесения оспариваемого решения, характеризует поведение как сознательное пренебрежительное отношение к законодательству Российской Федерации»,— указал в своем определении кассационный суд.

Илья Николаев