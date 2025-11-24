В ХМАО задержали подозреваемую в вымогательстве 47 млн рублей у главы компании

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) полиция задержала подозреваемую в вымогательстве 47 млн руб. у генерального директора нефтегазовой компании, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, с сентября по октябрь этого года бывшая сотрудница компании угрожала раскрыть компрометирующие данные о гендиректоре правоохранительным органам, если он не передаст ей деньги. Он решил обратиться в полицию — экс-сотрудницу задержали при передаче денег.

Ее заключили под стражу.

Ирина Пичурина