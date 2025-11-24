Госэкспертиза одобрила проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре

20 октября госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по реконструкции Гостиного двора на Соборной площади в Кунгуре. Об этом свидетельствует информация в ЕГРЗ, первым на нее обратил внимание «Новый компаньон».

Проектную документацию подготовило ООО «Проектно-строительная компания “Рестюнион”». Заключение выдало ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Заказчиком является ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Проект реконструкции Гостиного двора несколько раз получал отрицательное экспертное заключение. В минстрое поясняли, что проектные решения получали положительную оценку, однако сметная документация вызывала замечания.