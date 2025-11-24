Петербург заключил контракты на новогоднее оформление на сумму более 900 млн рублей
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (СПб ГКУ «ГЦРПО») разыграло 40 конкурсов на украшение Северной столицы к Новому году, следует из данных ЕИС «Закупки». Уже заключен 31 контракт на общую сумму 918,8 млн рублей.
Проект новогодних украшений Литейного моста
Фото: ЕИС «Закупки»
Согласно проектной документации, в городе будет размещено 182 световые композиции «Ель» на площадях и улицах. Деревья вдоль набережных и в парковых зонах получат оформление гирляндами и завесами.На площади Искусств установят световые композиции «Шатер малый» и «Шатер большой» высотой от 5 метров. Литейный мост оборудуют светящимися звездами, на мосту Александра Невского разместят 200 световых композиций «Ель невская».
Конногвардейский бульвар получит четыре световые арки типа «вензель», шесть скульптур львов и два световых тоннеля. Набережную канала Грибоедова между Банковским и Казанским мостами оформят световыми трубками на подвесах. В Московском районе на Пулковском шоссе установят светодинамический комплекс «Зимний сад» высотой 8,5 метра. У Балтийского вокзала разместят 14-метровую искусственную ель с 800 декоративными шарами.
В Невском районе на Российском проспекте появятся 20 фигур хоккеистов. На проспекте Славы в Фрунзенском районе установят композицию в форме сердца. В Пушкине на Соборной площади разместят светящихся ангелов, в Павловске у памятника Штраусу — световую композицию с танцующей парой. В Колпино установят шестиметровую ель и композицию «2026».