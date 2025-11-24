Петербург заключил контракты на новогоднее оформление на сумму более 900 млн рублей

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (СПб ГКУ «ГЦРПО») разыграло 40 конкурсов на украшение Северной столицы к Новому году, следует из данных ЕИС «Закупки». Уже заключен 31 контракт на общую сумму 918,8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект новогодних украшений Литейного моста

Фото: ЕИС «Закупки» Проект новогодних украшений Литейного моста

Фото: ЕИС «Закупки»

Согласно проектной документации, в городе будет размещено 182 световые композиции «Ель» на площадях и улицах. Деревья вдоль набережных и в парковых зонах получат оформление гирляндами и завесами.На площади Искусств установят световые композиции «Шатер малый» и «Шатер большой» высотой от 5 метров. Литейный мост оборудуют светящимися звездами, на мосту Александра Невского разместят 200 световых композиций «Ель невская».

Конногвардейский бульвар получит четыре световые арки типа «вензель», шесть скульптур львов и два световых тоннеля. Набережную канала Грибоедова между Банковским и Казанским мостами оформят световыми трубками на подвесах. В Московском районе на Пулковском шоссе установят светодинамический комплекс «Зимний сад» высотой 8,5 метра. У Балтийского вокзала разместят 14-метровую искусственную ель с 800 декоративными шарами.

В Невском районе на Российском проспекте появятся 20 фигур хоккеистов. На проспекте Славы в Фрунзенском районе установят композицию в форме сердца. В Пушкине на Соборной площади разместят светящихся ангелов, в Павловске у памятника Штраусу — световую композицию с танцующей парой. В Колпино установят шестиметровую ель и композицию «2026».

Артемий Чулков