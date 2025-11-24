Инфляция в Челябинской области выросла до 7,4% в октябре

Годовая инфляция в Челябинской области в октябре составила 7,4%, увеличившись к сентябрю на 0,5 п.п. Это ниже, чем в целом по стране (7,7%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского управления Банка России.

Инфляция на продовольственные товары ускорилась до 9,2% после 8,8% в сентябре. Выросли цены на куриные яйца, так как производители переносили в цены возросшие расходы на корма, ветеринарные препараты, оплату труда, доставку продукции. Увеличилась стоимость овощей — в продаже возросла доля помидоров, сладкого перца, огурцов, выращивание которых дороже из-за затрат на отопление и электроэнергию. В связи с удорожанием логистики поставщики и ретейлеры повысили цены на апельсины, лимоны и яблоки. В то же время снизились цены на сахар. Это во многом обусловлено как большими запасами продукта на складах, так и высоким урожаем сахарной свеклы в этом году.

Годовой рост цен на непродовольственные товары составила 3,6% против 2,8% в начале осени. Стали дороже автомобильный бензин и дизельное топливо. Это связано с сезонным повышением спроса на дизель в период осенних полевых работ, а также c сокращением предложения топлива из-за ремонта на отдельных нефтеперерабатывающих заводах. Выросли цены на трикотажные изделия. Производители, в том числе региональные, переносили в стоимость продукции возросшие затраты на сырье, логистику, оплату труда. Вместе с тем снизились цены на компьютеры, технику и электронику, телерадиотовары. В частности, подешевели электрочайники, миксеры, холодильники, стиральные машины, телевизоры, мониторы и ноутбуки. Среди причин — постепенное уменьшение спроса из-за охлаждения потребительского кредитования, некоторое укрепление рубля в октябре.

Инфляция на услуги, наоборот, замедлилась — после 11% в сентябре она оказалась на уровне 9,8%. Стали дешевле услуги зарубежного туризма. Также уменьшился в цене отдых на Черноморском побережье России. Спрос на них снизился в связи с завершением активного туристического сезона. Кроме того, стоимость зарубежных путевок уменьшилась из-за укрепления рубля в октябре. В то же время подорожали услуги организаций культуры из-за роста затрат на аренду и содержание помещений, оплату труда. Выросли цены на услуги пассажирского транспорта. Поскольку пассажиры покупают авиабилеты заранее, в замер вошли рейсы с вылетом в декабре, когда спрос на поездки повышается. Проезд на отдельных маршрутных такси увеличился в цене, так как в стоимость переносили возросшие издержки региональных перевозчиков на топливо, оплату труда водителей, обслуживание транспортного парка.

Виталина Ярховска