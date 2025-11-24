Главу района Приангарья оштрафовали за нападение собак на 58 человек

Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении главы Тайшетского района Иркутской области по делу о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. за нападение собак на местных жителей, сообщает СУ СКР региона. По данным из открытых источников, речь идет об Александре Величко, который возглавлял район с 2016-го по 2024 год.

По данным ведомства, с января 2023-го по апрель 2024 года глава района не организовал и не контролировал работу администрации по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, а также не принял мер на дополнительное финансирование этих мероприятий.

В этот период от нападения собак в Тайшетском районе пострадали 58 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.

Александра Стрелкова