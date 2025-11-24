Малайзия планирует запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

С 2026 года власти Малайзии намерены запретить социальные сети для пользователей младше 16 лет, сообщает Reuters. Так Малайзия присоединится к растущему списку стран, которые решили ограничить доступ детей к цифровым платформам из-за опасений по поводу их безопасности.

О планируемых ограничениях 23 ноября объявил министр связи страны Фахми Фадзил. Правительство изучает механизмы, используемые для введения возрастных ограничений в соцсетях в Австралии и других странах. Прежде всего ограничения объясняются необходимостью защиты молодежи от онлайн-угроз, таких как запугивание детей, финансовые аферы и сексуализированное насилие над детьми.

Местный таблоид New Straits Times пишет, что к следующему году платформы должны технически подготовить систему электронной идентификации к введению запрета. Механизмы контроля соблюдения ограничений предполагается обсуждать с общественностью и операторами в ближайшие месяцы.

Эрнест Филипповский