В Оренбуржье с начала года введено более 1 млн кв. метров жилья

С января по октябрь 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Оренбургской области введено в эксплуатацию 1,06 млн кв. м жилой площади. Этот показатель примерно равен уровню 2024 года (98% от аналогичного периода), сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В секторе многоквартирного жилья зафиксирован небольшой рост: сдано 259,2 тыс. кв. м, что составляет 101,5% к уровню 2024 года. За счет частных и привлеченных средств местные жители построили 802,3 тыс. кв. м индивидуального жилья.

В регионе действуют 357 разрешений на строительство более 1,36 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время на этапе возведения находятся 307 домов общей площадью около 944 тыс. кв. м.

Георгий Портнов