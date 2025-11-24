Ульяновский предприниматель получил 4 года колонии за мошенничество на 3 млн рублей

Засвияжский районный суд Ульяновска приговорил директора ООО «ГидроТеплоСервис» и «Сервис-групп» Максима Латыпова к четырем годам колонии общего режима за мошенничество. Предприниматель осужден по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд также постановил взыскать с осужденного сумму ущерба. Для этого был сохранен арест, который ранее был наложен на банковские счета фигуранта дела в различных кредитных учреждениях.

По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года обвиняемый заключал договоры с гражданами на строительство бань, мобильных домов, беседок и душевых. Зная о невозможности выполнения обязательств, он получал от клиентов деньги. Ущерб, причиненный 12 гражданам, превысил три млн руб.

Георгий Портнов