Прокуратура контролирует проверку по ДТП с погибшей девочкой в Астрахани

В ДТП в Советском районе Астрахани погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дорожная авария произошла накануне, 23 ноября, на улице Виноградной. Там водитель автомобиля «Ленд Крузер» 1962 года рождения сбил девочку 2011 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась по пути в больницу.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора Советского района Астрахани. Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение обстоятельств произошедшего.

Павел Фролов