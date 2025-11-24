Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Китай намерен обнулить импортные пошлины на все товары из ЮАР

Власти Китая работают над упразднением пошлин на ввоз товаров из ЮАР, сообщил глава Госсовета КНР Ли Цян на встрече с вице-президентом Южно-Африканской Республики Полом Машатиле.

Как передает «Синьхуа», Пекин готов помочь южноафриканским компаниям вывести их товары на китайский рынок посредством соглашения об экономическом партнерстве, а также скорого обнуления ставок таможенных пошлин. Ли Цян также заявил, что Китай поддержит инвестициями экономику ЮАР, обозначив интерес к сферам альтернативной энергетики, автомобилестроения, здравоохранения, цифровой инфраструктуры.

Пол Машатиле, в свою очередь, выразил благодарность руководству КНР за значительную поддержку в организации саммита G20, который проходил в Йоханнесбурге 22 и 23 ноября.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнджу 31 октября, объявил о готовности Пекина обнулить пошлины на ввоз всех товаров из стран Африки, с которыми установлены дипломатические отношения.

Эрнест Филипповский

