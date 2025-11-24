Челябинская область потеряла две позиции в рейтинге по занятости населения в МСП

Челябинская область заняла 47-е место в рейтинге регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе по итогам 2024 года. За год субъект потерял две позиции, следует из рейтинга «РИА Новости».

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в общей численности занятых в экономике в области составила 35,1%, или 634,1 тыс. человек. К 2023 году показатель снизился на 2,6 п.п. За три года численность занятых в этой сфере изменилась на 16,6%.

Лидерами рейтинга стали Республика Калмыкия (доля занятых — 63,1%, или 79,5 тыс. человек), Санкт-Петербург (56,9%; 1,9 млн человек) и Новосибирская область (53%; 696,2 тыс.). Москва оказалась на четвертом месте (51%; 4,3 млн). Последние места в списке заняли Республика Ингушетия (10,9%; 21,5 тыс.), Ямало-Ненецкий (19,2%; 78,8 тыс.) и Чукотский (21,2%; 7,2 тыс.) автономные округа.

Виталина Ярховска