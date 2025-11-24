Новосибирские волейболисты обыграли чемпионов России последних лет

Очередную победу в регулярном первенстве волейбольной Суперлиги сезона 2025/2026 новосибирский «Локомотив» одержал над лидером российского волейбола — клубом «Зенит-Казань». Команды встретились в столице Республики Татарстан в конце минувшей недели.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гости уступили первый сет, но затем смогли перестроить игру. В четвертом сете командам пришлось играть до 31 очка, чтобы определить победителя. В итоге «Локомотив» выиграл со счетом 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29). 16 очков в его составе набрал бельгийский доигровщик Сэм Деру.

Напомним, «Зенит-Казань» выиграл три предыдущих российских чемпионата.

После восьми туров «Локомотив», одержав восемь побед, идет на первом месте с 24 очками. Он на два очка опережает санкт-петербургский «Зенит», и на четыре — «Зенит-Казань». На четвертое место после победы над МГТУ (3:1) вышел еще один сибирский клуб — красноярский «Енисей».

Валерий Лавский