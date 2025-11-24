На Филиппинах отправляют под суд виновных в коррупции на борьбе с наводнениями

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил о задержании семерых подозреваемых в хищениях средств, выделенных на проекты по борьбе с наводнениями. Еще несколько человек находятся в розыске. Как передает Associated Press, заявление последовало в ответ на общественное недовольство коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны влиятельные члены Конгресса страны. Под расследованием ход работ по меньшей мере на 9,8 тыс. проектах по борьбе с наводнениями общей стоимостью свыше $9 млрд.

Свидетели на слушаниях в Cенате и в созданной президентом независимой комиссии сообщили, что бывшие и действующие сенаторы и члены Палаты представителей получали откаты от привилегированных строительных компаний. Некоторые чиновники и инженеры Министерства общественных работ и автомобильных дорог признали, что помогали в организации сделок за деньги. Несколько уголовных дел в антикоррупционный суд подал сам президент Фердинанд Маркос-младший. К Рождеству власти Филиппин пообещали посадить за решетку замешанных фигурантов, включая владельцев стройкомпаний.

В рамках первого дела предъявлены обвинения группе из более 10 фигурантов. Оно касается нарушений в восточной провинции Миндоро. Проект там предполагал строительство речной дамбы стоимостью $4,8 млн. Работы проводила Sunwest Corp. семьи Ко.

Коррупционный скандал вызвал массовые протесты на Филиппинах. На 30 ноября запланирована акция при поддержке римско-католической церкви.

Эрнест Филипповский