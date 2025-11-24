Суд 24 ноября рассмотрит дело Чекалиных о выводе из России 250 млн рублей

Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема. Их обвиняют в организованном незаконном выводе из России более 250 млн руб. с использованием подложных документов.

Как сообщили «РИА Новости» в суде, первое заседание по делу пройдет в закрытом режиме 24 ноября. Еще один фигурант, партнер Чекалиных Роман Вишняк, ранее признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке.

По версии следствия, в 2021-2022 годах Чекалины перевели 251,6 млн рублей, полученных с продажи фитнес-курса «Идеальное тело», на счет компании в ОАЭ. Операция была проведена без уведомления налоговых органов и оформлена по подложным документам как приобретение информационного продукта.

Ранее против блогеров уже возбуждались уголовные дела о налоговых нарушениях и отмывании денег, которые были прекращены после погашения задолженности в размере 504 млн руб.