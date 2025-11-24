Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первый замминистра регполитики Новосибирской области стал главой района

Новым главой Мошковского района Новосибирской области избран Евгений Бузмаков. Сессия райсовета, принявшая это решение, состоялась в конце минувшей недели.

Ранее господин Бузмаков занимал пост первого заместителя министра региональной политики Новосибирской области. Кроме него, депутатам по итогам конкурсного отбора были представлены еще два кандидата — глава города Болотное Сергей Кравец и глава Балтинского сельсовета Мошковского района Светлана Станкевич.

«Депутаты сделали выбор в пользу самого опытного из них — ветерана боевых действий, кандидата наук, историка и юриста с многолетним стажем работы в органах управления регионом — Евгения Леонидовича Бузмакова»,— говорится в сообщении райадминистрации.

Мошковский район с населением более 40 тыс. человек расположен на востоке Новосибирской области. В марте 2025 года истек срок полномочий предыдущего главы Сергея Субботина. После его отставки исполняла обязанности руководителя муниципального образования Галина Гейдарова.

Валерий Лавский

