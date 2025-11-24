Омичи забросили три шайбы за 40 секунд в матче с «Барысом»
«Авангард» одержал четвертую победу подряд в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 23 ноября омичи в гостях переиграли астанинский «Барыс» со счетом 5:2.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Три из пяти своих шайб в этом матче гости провели во втором периоде в течение 40 секунд. Причем между вторым и третьим голом хозяева сменили голкипера. Тем самым «Авангард» установил рекорд скорострельности в КХЛ.
По две шайбы омичей на счету Василия Пономарева и Михаила Котляревского. Еще один гол забил Михаил Гуляев.
В конференции «Восток» КХЛ «Авангард» идет третьим с 39 очками. Он уступает одно очко казанскому «Ак Барсу» и девять — магнитогорскому «Металлургу». Но сибиряки провели на два матча меньше.