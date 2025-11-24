Экс-премьер Великобритании Кэмерон сообщил о победе над раком

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил об успешном прохождении лечения от рака предстательной железы. В интервью The Times политик рассказал, что диагноз ему поставили в 2024 году после планового скрининга.

59-летний господин Кэмерон объяснил, что решил пройти обследование, вдохновившись историей о важности ранней диагностики, которую услышал по радио. Анализ PSA показал высокий результат, что позже подтвердили МРТ и биопсия. В июне 2025 года экс-премьер прошел фокальную терапию — современный метод лечения с помощью электрических импульсов, который уничтожил раковые клетки.

Политик признался, что подобные интимные темы вызывают у мужчин стеснение, но он чувствовал моральную обязанность поделиться своей историей. «Мы склонны все откладывать. Нам неловко говорить о таких вещах, как простата»,— отметил он.

Экс-премьер использовал этот случай, чтобы публично поддержать введение в стране целевых программ скрининга для мужчин, подчеркнув жизненную важность раннего выявления заболевания.