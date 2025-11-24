Все аэропорты России возобновили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова возобновили прием и отправку самолетов. Ограничения действовали около двух и пяти часов соответственно.

Ранее работу также приостанавливал аэропорт Пензы. За почти три часа действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

В ночь на 24 ноября угрозу атаки БПЛА объявили в Татарстане, Пермской, Ульяновской, Ивановской, Ярославской областях и некоторых других регионах.