Росавиация: число авиакомпаний в России снизится «само собой»

Власти России не планируют искусственно сокращать количество авиаперевозчиков, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, это произойдет «само собой».

«Это произойдет само собой, за счет объединения участников рынка, их консолидации. Хороший пример передача части парка авиакомпании I Fly в "мокрый лизинг" перевозчику»,— сказал господин Ядров. Он уточнил, что механизм «мокрого лизинга» позволит «мелким авиакомпаниям зарабатывать, крупным — наращивать пассажиропоток».

Как добавил глава Росавиации, «значительное» число авиакомпаний в России образовалось после распада СССР. В настоящий момент, по его словам, 94% пассажиров перевозят 15 авиакомпаний. На остальные 6% авиапассажиров приходится более сотни перевозчиков.