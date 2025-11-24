ВМС Британии перехватили российский военный корабль

Патрульный корабль ВМС Великобритании перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохождения в проливе Ла-Манш, сообщило Минобороны Британии. Позднее ведомство заявило, что активность российских ВМС в водах Великобритании за последние два года увеличилась на 30%.

Как передает The Independent, Британия также разместила в Исландии три разведывательных самолета «Посейдон» для патрулирования российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике. Решение было принято через несколько дней после заявления министра обороны страны Джона Хили, который обвинил Россию в том, что разведывательный корабль «Янтарь» направил лазеры на пилотов самолетов-разведчиков.

Посольство России в Лондоне обвинило власти Великобритании в «нагнетании милитаристской истерии». Там добавили, что Москва не заинтересована в нарушении британской безопасности.