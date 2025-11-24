В Финляндии пройдут автопробеги у КПП с Россией

Русскоязычное объединение «Александровское общество» в Финляндии проведет автопробег «Откройте границы!» (Rajat auki!). Он пройдет 14 декабря на погранпунктах у финско-российской границы.

«Автопробеги призваны напомнить финской общественности, что мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем свои права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными»,— сообщили организаторы автопробега в Telegram-канале. Мероприятия будут приурочены ко второй годовщине полного закрытия границы между Россией и Финляндией.

Как указано в сообщении, автопробеги пройдут у восьми финских пунктов пропуска, в том числе напротив российских КПП Торфяновка, Брусничное и Светогорск в Ленинградской области. Участники акции одновременно включат звуковой сигнал, после чего проведут встречи-митинги.

С 15 декабря 2023 года все пассажирские переходы на сухопутной границе с Россией остаются закрытыми.