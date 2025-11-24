Третий аэропорт России приостановил работу

В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Тамбова.

Почти на три часа работу приостанавливал аэропорт Пензы. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко писал в Telegram-канале о введении плана «Ковер». За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Пермь.

В ночь на 24 ноября угрозу атаки БПЛА также объявили в Татарстане, Ульяновской, Ивановской, Ярославской областях и некоторых других регионах.