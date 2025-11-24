Израиль ликвидировал начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте

Израиль нанес авиаудар по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб исполняющий обязанности начальника штаба группировки «Хезболла» Али Табатабаи. Год назад стороны подписали соглашение о прекращении огня при посредничестве США.

«Мы нанесли удар по самому высокопоставленному командиру террористической организации "Хезболла". Цель удара заключалась в том, чтобы помешать организации еще больше укрепить свои возможности и нанести точный удар по тем, кто пытается причинить вред Государству Израиль»,— написано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

В заявлении ЦАХАЛа также указано, что Али Табатабаи командовал большинством подразделений» «Хезболлы» и «упорно трудился над восстановлением их готовности к войне с Израилем».

«Хезболла» подтвердила смерть Табатабаи, назвав его «великим командиром джихадистов», передает Reuters.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара погибли пять человек и 28 получили ранения.