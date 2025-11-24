МИД России анонсировал переговоры по запуску карт «Мир» в Индии

Россия и Индия обсудят взаимное признание платежных систем «Мир» и RuPay на переговорах на высшем уровне в декабре, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он уточнил, что этот вопрос находится в числе постоянных пунктов переговоров двух стран.

«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья»,— сказал господин Руденко в интервью «Известиям».

Как уточнил заместитель министра, взаимное признание платежных систем уже обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара 18 ноября. Одновременно власти двух стран работают над интеграцией систем мгновенных платежей — российской СБП и индийской UPI.