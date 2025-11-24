Рубио: план США по Украине может содержать 26 или 28 пунктов

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинскими чиновниками в Женеве сообщил, что план мирного урегулирования конфликта на Украине будет включать от 26 до 28 пунктов.

«Мы прибыли сюда с одной целью, которая заключалась в том, чтобы взять 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии [документа], и попытаться сократить число неурегулированных вопросов»,— сказал он (запись опубликована на YouTube-канале PBS News).

Господин Рубио не стал озвучивать детали мирного плана, ссылаясь на продолжающийся процесс работы над документом. Прошедшие переговоры он назвал «самыми продуктивными» с начала работы по урегулированию российско-украинского конфликта.