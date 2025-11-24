Доля страховщиков в утечках достигла максимума за четыре года

По итогам первых десяти месяцев 2025 года доля участников страхового рынка в утечках финансовых компаний увеличилась на 3-4 процентных пункта (п.п.) и превысила 20%. Это максимальное значение за прошедшие четыре года.

Как сообщили «Ъ» эксперты интегратора «Информзащита», у банков аналогичный показатель с начала года снизился на 5-8 п.п. Число утечек из страховых компаний выросло примерно на 40% год к году.

Страховщики могут быть мишенями для атак из-за того, что они аккумулируют многочисленные данные о клиентах, включая сведения о состоянии имущества и медицинскую информацию. Руководитель экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов сказал, что в 2025 году, по предварительным оценкам, в 100% утечек из страховых организаций присутствовали персональные данные.

