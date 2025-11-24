Шарман-вечеринка, притворщики и пантикапейская знать

На последней неделе осени в Нижнем Новгороде пройдут лекции о быте древнего грека, особенностях кремлевской стены и наблюдении за природой. Жители и гости города смогут поучаствовать в математическом диктанте, посетить вечера поэзии Марины Цветаевой и Иосифа Бродского, концерты классической и шарманочной музыки, премьеры спектаклей «Притворщики» и «Фантазии Фарятьева». О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт симфонического оркестра Cagmo

Фото: Cagmo Концерт симфонического оркестра Cagmo

Фото: Cagmo

Концерт при свечах «Симфония Imagine Dragons + Coldplay»

Где: филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля

Когда: вторник, 25 ноября, 19:00

Стоимость билета: от 2,8 до 6,1 тыс. руб.

Симфонический оркестр Cagmo представит новую концертную программу. В первом отделении прозвучит энергичная музыка Imagine Dragons, во втором — лиричная и мелодичная музыка Coldplay.

Творческая встреча «Повседневность древнего грека»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: среда, 26 ноября, 18:30

Стоимость билета: 500 руб.

Это вторая встреча из цикла «Говорим об искусстве на английском. Повседневное в искусстве». Ведущий специалист культурно-просветительского отдела Арсенала Анастасия Лаврентьева расскажет, как выглядели дома пантикапейской знати и простых горожан и как горожане украшали свои жилища.

Премьера спектакля «Притворщики»

Где: Нижегородский театр юного зрителя на улице Горького, 145

Когда: среда, 26 ноября, 18:30

Стоимость билета: от 500 руб. до 1,4 тыс. руб.

Спектакль Владимира Золотаря предлагает современное прочтение одноименной комедии Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова 1975 года. Герои постановки работают на студии дубляжа и озвучивают итальянский фильм, параллельно выясняя личные отношения. Персонажи притворяются счастливыми, успешными и уверенными, скрывая при этом одиночество и страх быть собой. Желание героев казаться лучше, чем есть на самом деле, подчеркивают костюмы. Они созданы нижегородским дизайнером Нелли Крук из тканей, меняющих цвет при разном свете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник поэтессе Марине Цветаевой у ее Дома-музея в Москве

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Памятник поэтессе Марине Цветаевой у ее Дома-музея в Москве

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Поэтический вечер «Марина Цветаева. Жизнь и судьба»

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11

Когда: среда, 26 ноября, 19:00

Стоимость билета: от 600 руб. до 1 тыс. руб.

Прозвучит поэтическая программа актрисы Ирины Улановской, посвященная поэтессе Серебряного века Марине Цветаевой и ее трагической судьбе.

Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»

Где: Дом актера имени В.В. Вихрова на улице Пискунова, 10

Когда: среда, 26 ноября, 19:00

Стоимость билета: 800 руб.

Музыкальный спектакль по одноименной пьесе Аллы Соколовой поставил режиссер Рустам Абдряхимов. События разворачиваются в середине 1970-х годов в провинциальном городке. В центре сюжета — заурядный зубной врач и наивный романтик-идеалист Павел Фарятьев, испытывающий чувства к учительнице музыки, безнадежно влюбленной в другого. Роли исполнят студенты четвертого курса отделения актеров музыкального театра нижегородской консерватории имени М.И. Глинки.

Пластический спектакль «Сад Химер»

Где: культурный центр «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56

Когда: среда, 26 ноября, 19:00

Стоимость билета: 900 руб.

Постановка о путешествии духа по мистическому саду, населенному редкими и прекрасными чудовищами, рассказ о страстях, раскаянии и перерождении. Режиссер, автор текста и голос спектакля — Анастасия Голубева. Роли исполнят Полина Зырянова, Людмила Волонкина, Анна Гавалевич и Максим Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фольклорно-этнографический ансамбль «Свети-Цвет» на Щелоковском хуторе

Фото: ансамбль «Свети-Цвет» Фольклорно-этнографический ансамбль «Свети-Цвет» на Щелоковском хуторе

Фото: ансамбль «Свети-Цвет»

Творческая встреча «Шарман-вечеринка»

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35

Когда: пятница, 28 ноября, 17:00

Вход свободный

Фольклорно-этнографический ансамбль «Свети-Цвет» вместе со студентами Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки проведет творческую встречу, посвященную шарманочным мелодиям. Участники смогут узнать, как народные музыканты адаптировали популярные мелодии под звучание шарманок и органчиков, и послушать реконструкцию звучания старых механизированных инструментов.

Вечер поэзии Иосифа Бродского

Где: арт-пространство «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8

Когда: пятница, 28 ноября, 18:00

Стоимость билета: 200 руб.

Лекторы Тимофей Луцков и Екатерина Кульпина расскажут о жизни и творчестве Иосифа Бродского, а слушатели смогут прочитать их любимые стихи.

Концерт «Вариации и разговоры» фестиваля «Слушаем и обсуждаем»

Где: консерватория имени М. И. Глинки на улице Пискунова, 40

Когда: пятница, 28 ноября, 18:30

Вход по регистрации

Пианист Герман Мархасин и ведущий Богдан Королек представят вечер вариаций и транскрипций — арки и рифмы, перекинутые через два века. Прозвучит старая и новая академическая музыка и неакадемический рассказ о ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Ивана Бессонова в Пакгаузах

Фото: Geometria Концерт Ивана Бессонова в Пакгаузах

Фото: Geometria

Концерт «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее»

Где: концертный пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: пятница, 28 ноября, 19:00

Стоимость билета: от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

На сцену выйдут молодые пианисты Николь Горгадзе, Марк-Малик Мурашкин, Екатерина Лакеева, Ирина Тен и Владимир Вишневский. Они исполнят произведения Доменико Скарлатти, Кристофа Глюка, Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Ференца Листа, Людвига ван Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха и Мориса Равеля.

Рок-опера «Юнона и Авось»

Где: концертный зал «МТС Live Холл» на Октябрьской площади

Когда: пятница, 28 ноября, 19:00

Стоимость билета: от 2 до 6 тыс. руб.

Московские артисты расскажут трагическую историю любви русского графа и мореплавателя Николая Резанова и юной Кончиты Аргуэльо, дочери испанского коменданта Сан-Франциско. В спектакле заняты братья Никита и Александр Поздняковы, Николай Дроздовский, Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская, Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев.

Музейная медиация «Кремль такой, какой он есть»

Где: сбор у Дмитриевской башни кремля

Когда: суббота, 29 ноября, 11:00

Стоимость билета: 300 руб.

Участники встречи смогут прогуляться вдоль кремлевской стены от Дмитриевской до Коромысловой башни с культурологом и научным сотрудником музея-филиала «Нижегородский кремль» Анастасией Тарасовой. Во время медиации она расскажет об особенностях крепости: ее мощных башнях, изящных арках и необычных кирпичах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник Росгидромета отбирает пробы поверхностных вод суши

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сотрудник Росгидромета отбирает пробы поверхностных вод суши

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лекция «Экологический мониторинг: изучаем состояние окружающей среды вокруг нас»

Где: молодежное пространство «Молодой Нижний» в парке Швейцария на проспекте Гагарина, 35/3, к. 2

Когда: суббота, 29 ноября, 14:00

Вход по регистрации

Представитель Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Архипов расскажет, как ученые оценивают здоровье природы и какие простые методы и наблюдения может использовать каждый, чтобы самостоятельно проанализировать состояние воздуха, воды и почвы.

Обсуждение романа Элены Ферранте «Незнакомая дочь» и его экранизации

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1

Когда: суббота, 29 ноября, 14:30

Вход по регистрации

Участники встречи поговорят о творчестве итальянской писательницы Элены Ферранте и ее психологической драме «Незнакомая дочь», рассказывающей о материнстве, его сложностях и противоречиях.

Лекция «"Маленький друг" Донны Тартт: почему этот роман вызывает столько ненависти?»

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1

Когда: суббота, 29 ноября, 17:30

Вход по регистрации

Аспирант НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Дарья Маратканова расскажет, почему читатели и критики неоднозначно встретили роман «Маленький друг», какие художественные приемы вызвали такие полярные реакции и есть ли в этом произведении скрытые достоинства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Страшные сказки По»

Фото: vk.com / skazkipo, Geometria «Страшные сказки По»

Фото: vk.com / skazkipo, Geometria

Спектакль «Страшные сказки По»

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11

Когда: суббота, 29 ноября, 19:00

Стоимость билета: 800 руб. и 1 тыс. руб.

Актер Лев Харламов и музыканты Style-Quartet расскажут три истории американского писателя Эдгара Аллана По: «Лягушонок», «Черт на колокольне» и «Никогда не закладывай черту свою голову».

Всероссийский математический диктант

Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б и онлайн

Когда: воскресенье, 30 ноября, 11:00

Вход свободный, по регистрации

Участники смогут проверить свои знания, а после послушать лекцию директора Института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ) ННГУ Николая Золотых «Может ли всемогущий математик придумать задачу, которую сам не сможет решить?» и лекцию математика Никиты Барабаша «Странные хаотические аттракторы: почему отталкивающее притягивает?».

Лекция «Аллегории и символы в итальянском искусстве XVII-XVIII вв»

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3)

Когда: воскресенье, 30 ноября, 14:00

Стоимость билета: 500 руб.

Слушателям расскажут о символико-аллегорических мотивах, которые можно встретить в работах последователей Рафаэля, мастеров болонской и венецианской школ. Отдельное внимание уделят творчеству Микеланджело да Караваджо, который ввел в изобразительное искусство новые сюжеты и изменил восприятие традиционных тем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр La Voce Strumentale под управлением Федора Леднева в Пакгаузах

Фото: Geometria Оркестр La Voce Strumentale под управлением Федора Леднева в Пакгаузах

Фото: Geometria

Концерт «Демон гастрономии на курорте»

Где: концертный пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: воскресенье, 30 ноября, 17:00

Стоимость билета: от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

В исполнении оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Федора Леднева прозвучит послевоенная Европа 20-х годов XX века. В программе — музыка немецкого неоклассика Пауля Хиндемита и чешского композитора Богуслава Мартину. Они «создавали произведения, в которых юмор соседствовал с разочарованием, а высочайшее мастерство стало способом сохранения настоящего искусства», — отметили организаторы концерта.

Органный концерт «Единому Богу в Вышних слава» фестиваля «Vox humana»

Где: консерватория имени М. И. Глинки на улице Пискунова, 40

Когда: воскресенье, 30 ноября, 18:30

Стоимость билета: 1,3 и 1,5 тыс. руб.

Органист Мансур Юсупов исполнит хоральные фантазии Иоганна Себастьяна Баха, «Сонату №4 Си-бемоль мажор» Феликса Мендельсона и «Сонату до минор на 94-й псалом» Юлиуса Ройбке.

Начало рождественской программы в Доме Эвениуса

Где: дом №45 на улице Студеная

Когда: воскресенье, 30 ноября, в 14:00 и 16:00

Вход по регистрации

Открытый в октябре Дом Эвениуса завершает подготовку к лютеранским рождественским праздникам. Первые события пройдут уже в последний день осени. Жители и гости города смогут посетить встречу «Традиционные немецкие Рождественские праздники с Эвениусом» с мастер-классом по созданию украшения и моноспектакль Натальи Мещерской «Ель» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена.

Какие выставки продолжают работу До 27 ноября в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка гербов и монограмм «Старинных букв переплетенье». До 30 ноября в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Туман» — первый студийный проект дуэта Lovemarket, вошедший в программу Первой международной экобиеннале. До 30 ноября в Игрушечном музее на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Играем и помним: история войны в игрушках». До 14 декабря в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Волчок» по одноименному приключенческому комедийному фильму. До 20 декабря в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка заслуженного архитектора Российской Федерации Сергея Тимофеева «Архитектура — это что?». До 21 декабря в «Галерее 9Б» на улице Октябрьская, 9Б открыта выставка об аптекарском деле в Нижнем Новгороде «Аптекари: Альберт, Кушелевский и другие». До 21 декабря в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Артемовские луга — жемчужина Нижегородского Поволжья». До 10 января в Дмитриевской башне нижегородского кремля открыта выставка «Сороковые-роковые». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика». До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка одного из ведущих мастеров отечественной графики 1960-1980-х годов Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь». До 25 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Фотоаппарат в руках музыканта. К 175-летию со дня рождения В. Ю. Виллуана». До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Пантикапей. Из прошлого в будущее».

Подготовила Елена Ковалева