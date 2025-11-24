Локализация процессинга: «дорожная карта» лидеров рынка

О росте транзакционного рынка

О выполнении новых нормативных требований ЦБ и федерального законодательства

Об устаревании действующих IT-платформ

Об использовании собственных компетенций IT-подразделений банков и их ограничениях

О выборе между внешними и внутренними подрядчиками и технологическими альянсами для локализации процессинга

О готовности российского стека технологий к локализации банковского процессинга

О зрелости отечественных решений на прикладном уровне

О доступности аппаратных комплексов, их сертификации и поддержки

Юрий Гудкин, исполнительный вице-президент, начальник департамента процессинга и платежных технологий Газпромбанка

Мы наблюдаем значительный ежегодный рост карточных транзакций. Он связан с общим увеличением доли безналичных расчетов в России, а также с тем, что функция оплаты картой, включая стикеры и токенизированные карты в приложении Mir Pay и в приложениях банков, остается наиболее удобным средством ежедневных расчетов.

Также нужно отметить, что нагрузка на процессинговые системы формируется не только за счет традиционных карточных транзакций, но и за счет новых способов расчетов, таких как Система быстрых платежей. Во многих банках этот функционал реализован именно на системах процессинга, поскольку они являются самыми высокодоступными и надежными.

Однако, как и любые другие системы и платформы, процессинговые системы со временем устаревают и в части архитектуры, и в части стека технологий. На данный момент такой проблемы в банке нет. Достичь этого удалось благодаря проведенному импортозамещению, в ходе которого были актуализированы все эти составляющие.

Мы выбрали модель внедрения импортозамещенной версии вендорского решения с одновременным выделением в контур собственной разработки небольшого, но очень важного с точки зрения гибкости и скорости доработок слоя системы. Ядровой функционал процессинга глубоко стандартизован, поэтому здесь вендорские решения являются оптимальным выбором. Однако функции, определяющие возможности банковского продукта для клиента, целесообразно разрабатывать и сопровождать собственными силами. Локализация производилась с привлечением вендора прикладного процессингового решения, производителя аппаратной платформы, а также собственными ресурсами банка.

В данном сегменте сформирован полный спектр российских решений, однако многие из них еще находятся на этапе активного развития. Основной трудностью для их внедрения становится отсутствие специалистов необходимого уровня квалификации, а также некоторого важного и привычного функционала, присущего мировым флагманским решениям.

При этом в последнее время на российском рынке появилось достаточно большое количество локализованных аппаратных средств, имеющих необходимую сертификацию. Доступен весь необходимый спектр отечественного оборудования: серверы баз данных и приложений, криптографическое и сетевое оборудование, системы хранения данных. В качестве инфраструктурной основы в процессинге банка применяются программно-аппаратные комплексы «Скала^р», совмещающие в себе как оборудование, так и настроенную систему управления базами данных (СУБД) и средства обеспечения отказоустойчивости, мониторинга и управления. Близость российского производителя и его готовность к совместному развитию позволяют тонко «тюнинговать» подобные решения под конкретные задачи и добиваться необходимых характеристик, зачастую превосходящих характеристики ранее применяемого оборудования от западных вендоров.

Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям ОТП-банка

Основные факторы роста числа транзакций в России — увеличение доли безналичных платежей, развитие e-commerce, финтех-сервисов и систем мгновенных переводов. Для процессинговых центров это означает повышенные требования к масштабируемости и отказоустойчивости, что стимулирует переход на современные микросервисные платформы.

С точки зрения замещения иностранных решений за последний год рынок стал действовать не только исходя из требований регулятора, но и из прагматических соображений: устойчивости, управляемости, независимости от внешних вендоров. Все старые платформы — монолитные и построены на базе Oracle. Они не всегда могли обеспечивать высокую надежность 99,99% — как минимум из-за необходимости остановки в рамках установки релизов. Также старая платформа не позволяла оперативно запускать новые продукты и гибко управлять клиентским опытом. Переход на решение с сервисной архитектурой позволил отказаться от устаревших протоколов, ускорить работу ключевых процессов и улучшить интеграцию с мобильными приложениями. Это дало нам повышение стабильности и скорости операций — сейчас платежи производятся гораздо быстрее, а операции проводятся в любое время суток. А также переход к модели с несколькими картами на одном счете, включая детские и партнерские продукты, и полный отказ от офлайн-обработки транзакций — теперь все платежи проходят онлайн. Стали шире и возможности для настройки лояльности и запуска персонализированных сервисов.

С технической точки зрения банк сознательно выбрал путь партнерства с внешним технологическим вендором при локализации процессинга. Вместо тяжеловесных решений для процессинга мы искали более гибкие, с сервисной (микросервисной) архитектурой, где разные функции разделены по независимым сервисам и с использованием таких СУБД, как Postgres. Подобные специализированные решения позволяют быстро и удобно их масштабировать и легко обеспечивать отказоустойчивость. Компания привлекла подрядчика, чье решение было архитектурно современным и не требовало дальнейшего «импортозамещения» своей же инфраструктуры. На это решение и была успешно проведена миграция.

Написать свой процессинг — это три и более лет. Длительные сроки и колоссальные ресурсы, необходимые для создания системы с нуля, были признаны неприемлемыми. К тому же на прикладном уровне мы видим серьезный прогресс рынка. Уже зрелыми можно назвать решения в области СУБД (Postgres Pro), средств мониторинга, SIEM и HSM отечественного производства. Ряд банковских приложений — CRM, BI, антифрод — также успешно локализованы и сертифицированы. При этом на этапе активного развития остаются полноценные процессинговые платформы и антифрод-системы enterprise-уровня: они требуют дальнейшего расширения функционала и оптимизации под высокие транзакционные нагрузки. В контуре аппаратного обеспечения основное внимание сегодня сосредоточено на модулях безопасности (HSM), поскольку именно они обеспечивают криптографическую защиту ключевых платежных операций. Но банки уже способны строить полностью отечественные контуры криптографической защиты и соответствовать требованиям НСПК, ФСТЭК и ФСБ.

Василий Светлов, директор департамента информационных технологий розничного бизнеса РСХБ

Сейчас в России мы не фиксируем взрывного роста карточных транзакций, есть гармоничный рост с пиками в высокие сезоны. Причем, в отличие от большинства банков, у нас высокий сезон — это канун Нового года и других праздников, а также период отпусков. Дело в том, что карта UnionPay Россельхозбанка принимается во многих странах мира без каких-либо ограничений — наши клиенты это знают и ценят. При этом, на наш взгляд, сейчас наличие импортозамещенного процессинга, как, впрочем, и других критических компонентов IT-инфраструктуры, является стандартом современных банков и жизненной необходимостью.

Ключевыми драйверами локализации процессинга, безусловно, являются события 2022 года и последующий уход большей части западных вендоров. В то время участники рынка остались без полноценной поддержки с перспективой снижения уровня сервиса. Вторым фактором является изменение законодательства (в том числе требования ЗО КИИ) как реакция на первое событие, а также как меры по обеспечению стабильности и надежности на рынке финансовых услуг. Новые требования определяют системы процессинга как типовые объекты критической инфраструктуры. Те участники рынка, которые еще раздумывали, теперь обязаны пойти в историю с импортозамещением.

Россельхозбанк выбрал гибридное решение при замещении процессинга. Его фронт — это импортозамещенное решение SmartVista от отечественного вендора. Бэк — самописная информационная система, которую мы импортозаместили, попутно переписав ее на микросервисную архитектуру. Также мы имеем собственный Центр компетенции, который занимается вопросами развития процессингового решения. При этом активно используем помощь вендора, который помогает нам быстро масштабироваться.

Стоит отметить, что большинство банков используют тот инструментарий, который доступен на рынке. На данный момент, пожалуй, только два крупнейших игрока в финансовой сфере могут позволить себе развивать собственные СУБД. Но часть рыночных решений имеют особенности, отличающие их от ранее используемых импортных. Это нужно учитывать в том числе при проектировании целевой архитектуры, чтобы не столкнуться с нежелательными эффектами в плоскостях масштабирования проектов, производительности и т. д.

Еще развивающимся сегментом архитектуры является ее аппаратная часть. В 2025 году позиций российского «железа» в Реестре Минпромторга достаточно для закрытия потребностей малых и средних банков. Однако отсутствие выбора среди высокопроизводительного оборудования по-прежнему является фактором, сдерживающим темпы развития отечественных процессинговых решений.

Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ

В авангарде развития платежной индустрии и карточных технологий всегда были в первую очередь международные платежные системы, которые определяли требования к высокой доступности карточных продуктов и сервисов, а также безопасности транзакционного бизнеса. Ключевым событием, которое оказало наибольшее влияние на платежный рынок России, стал уход международных платежных систем, сервисов бесконтактной оплаты и зарубежных вендоров. Перед российским банковским сектором встала задача по адаптации и улучшению привычных за долгие годы эксплуатации решений и стандартов в области платежей и переводов. Для более эффективной работы в новых экономических реалиях главными драйверами локализации банковского процессинга в России становятся разработка отечественных карточных технологий и решений по безналичным расчетам, внедрение стандартов обеспечения безопасности безналичных платежей, разработка отечественного ПО и оборудования для обеспечения технологической независимости от зарубежных поставщиков.

Сейчас можно наблюдать, как привычный для платежного рынка стандарт безопасности PCI DSS успешно адаптируется под российские реалии со стороны Федеральной службы по техническому и экспертному контролю. Продукты «КриптоПро» и собственные отечественные разработки эффективно заменяют казавшееся ранее незаменимым криптографическое оборудование вендоров Thales и Safenet, а необходимые требования к информационным системам высокой доступности успешно обеспечивают российские поставщики ПО.

Число карточных транзакций среди населения растет из года в год во многом благодаря технологическому потенциалу, которым обладает Россия, быстрой перестройке банковских процессов и сервисов, а также развитию на российском рынке качественных, удобных и безопасных цифровых услуг.

Все участники рынка понимают важность достижения цифровой независимости в ключевых отраслях экономики страны, поэтому в связи с ограниченным доступом к технологическим решениям западных производителей запрос на импортозамещение ПО у российских компаний сейчас очень высокий. С другой стороны, операционная надежность является неотъемлемой частью стабильной работы российской банковской системы и нужно учитывать, что интеграция отечественных платформенных решений становится системной.

Мы приобрели готовое технологическое решение с возможностью гибкой адаптации ПО под потребности бизнеса банка. Поскольку число и объем проектов в розничном бизнесе ПСБ, в том числе связанных с облачными решениями, искусственным интеллектом, постоянно растет, мы пользуемся услугами надежных внешних подрядчиков для своевременного и эффективного достижения целей, которые стоят перед розничным бизнесом ПСБ.

Большинство комплексных интеграционных решений, объединяющих множество модулей и компонентов, в разной мере прошли процесс импортозамещения. Импортозамещенными можно смело назвать решения отечественных серверных ОС и СУБД, криптографического оборудования.

В части СУБД и интеграционной среды почти во всех информационных системах и их импортозамещенных аналогах у нас есть промышленные инсталляции отечественных поставщиков.