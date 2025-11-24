Независимый процессинг

Развитие отечественного технологического стека позволяет российскому банковскому сектору не только создавать инновационные платежные сервисы и наращивать долю безналичной оплаты, делая жизнь граждан удобнее и безопаснее с точки зрения проведения финансовых операций, но и укреплять суверенитет всей отрасли. Ключевую инфраструктурную роль, обеспечивающую эту независимость с 2014 года, играет Национальная система платежных карт (НСПК). Компания проводит почти все безналичные операции в стране и помогает участникам рынка решать другие отраслевые задачи. Врио заместителя генерального директора, член правления НСПК Максим Крукелис рассказал “Ъ”, как проходило становление системы и каково было компании первой начинать путь создания полностью независимой инфраструктуры.

Динамика безналичных транзакций в России и, соответственно, рост нагрузки на инфраструктуру финансовых систем ставят перед отечественными банками новые вызовы, в том числе технологические. Как сообщила в рамках форума «Финополис» в Сочи председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла 87,5% по результатам первого квартала. «Если брать шире — не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре»,— оценила Эльвира Набиуллина. Для сравнения: показатель в 2015 году был на уровне 31%. Как прогнозировала глава департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 8 октября, доля безналичных платежей по итогам 2025 года «приблизится к 90%».

Лидером отечественного рынка и ключевым оператором транзакций остается Национальная система платежных карт. Количество операций по системе быстрых платежей (СБП) за январь—ноябрь 2024 года достигло 11,8 млрд, по данным НСПК. Доля рынка транзакций НСПК через платежную систему «Мир» составляет две трети от всех карточных операций в России, при этом на 1 января 2025 года было выпущено 400,6 млн самих карт «Мир».

НСПК была создана в 2014 году в том числе для обеспечения независимости российских банков в случае отключения карт международных платежных систем. Изначально НСПК была оператором карт «Мир», а также обрабатывала операции по всем картам, выпущенным российскими банками. Позже НСПК стала операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей, в рамках которой компания развивает платежные сервисы: платежный QR-код, MirPay, «Волна» (платежи через Bluetooth) и др. В 2022 году после введения западных санкций и ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard их карты продолжили работать в России на инфраструктуре НСПК.

НСПК также является одной из немногих компаний, созданной сразу на импортонезависимых технологиях и IT-решениях, что позволяет ей оставаться ключевым экспертом отрасли в том числе в локализации процессинга и других финансовых инструментов.

Путь к независимости: технологическое становление Национальной платежной системы

С 2014 года НСПК в полной мере включилась в процесс импортозамещения и в части инфраструктуры, и в прикладном смысле. На старте создания независимого процессинга главным вызовом стал технологический, рассказывает врио заместителя генерального директора, член правления Национальной системы платежных карт Максим Крукелис. Так, в основу процессинга операционного платежного и клирингового центра НСПК взяты не готовые платформы для банковского процессинга или их доработанные версии.

«С момента создания компании было понятно, что необходимы единый архитектурный подход и принципиально новое решение, разработанное непосредственно для задач НСПК, в числе которых масштабируемость и отказоустойчивость всех технологий»,— говорит Максим Крукелис.

При этом опыт НСПК активно применяется на рынке благодаря многочисленным решениям, разработанным непосредственно внутри компании. НСПК прошла этот этап раньше кредитных организаций и находится в зрелой стадии по сравнению с другими участниками рынка. Кроме того, благодаря тому, что НСПК всегда была ориентирована на независимость от зарубежных решений, в этом направлении у компании есть определенные преимущества по сравнению с остальными игроками рынка.

Для ускорения реализации проекта по обработке первых транзакций по картам «Мир» использовалось только оборудование, сертифицированное в России, напоминает Максим Крукелис. Уже к марту 2016 года обрабатывалось до 15–20 млн транзакций по картам «Мир» в день, а IT-инфраструктура Национальной системы платежных карт насчитывала три центра обработки данных, около 500 сетевых устройств, 300 физических серверов, на которых поднято 700 виртуальных серверов, а также 11 систем хранения данных и 277 каналов связи с банками.

«При этом при построении IT-ландшафта исходили из того, что необходимо отказаться от зарубежных решений. Благодаря этому такие решения, как, например, PostgreSQL для систем управления базами данных, появились в НСПК значительно раньше 2022 года, и они формально были выведены из зоны риска»,— говорят в НСПК.

Инфраструктура для рынка

Следующим этапом для развития компании стало активное обеспечение Национальной системой платежных карт транзакций всего рынка как по картам «Мир», так и по картам ушедших международных платежных систем. При этом процессинговый центр НСПК выступает связующим звеном, своего рода технологическими рельсами между банками и участниками рынка, говорит Максим Крукелис. А протоколы НСПК реализованы всеми участниками рынка, что позволяет выполнять все операции быстро и безопасно.

Для наращивания мощности НСПК не использовала коробочных решений, но приобрела значительный опыт самостоятельной разработки. И когда нужно было срочно переводить инфраструктуру на отечественный технологический стек, компания активно делилась этим опытом с рынком.

В это время многие участники рынка стали развивать собственный процессинг, а НСПК продолжила развивать уже разработанные решения и донастраивать IT-ландшафт и инфраструктуру для обработки постоянно растущего числа транзакций. Кроме того, продолжается движение в сторону технологического суверенитета в части готовности российского ПО и оборудования к тем запросам, которые сформированы с 2014 года.

В зоне внимания НСПК и все современные платежные технологии, и тренды отрасли, включая платежи с использованием QR-кода и биометрических сервисов, а также модернизация процессинга с учетом развития этих технологий.

При этом важная задача, стоящая перед компанией,— обеспечение бесперебойности, доступности и внедрение уже проверенных решений, потому что любые неверные шаги в этом направлении могут повлиять на весь рынок.

Отраслевой взгляд

В авангарде развития платежной индустрии и карточных технологий всегда были в первую очередь международные платежные системы, которые определяли требования к высокой доступности карточных продуктов и сервисов, а также безопасности транзакционного бизнеса, говорит старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. Ключевым событием, которое оказало наибольшее влияние на платежный рынок России, стал уход международных платежных систем, сервисов бесконтактной оплаты и зарубежных вендоров. Перед российским банковским сектором встала задача по адаптации и улучшению привычных за долгие годы эксплуатации решений и стандартов в области платежей и переводов. Для более эффективной работы в новых экономических реалиях главными драйверами локализации банковского процессинга в России становятся разработка отечественных карточных технологий и решений по безналичным расчетам, внедрение стандартов обеспечения безопасности безналичных платежей, разработка отечественного ПО и оборудования для обеспечения технологической независимости от зарубежных поставщиков, говорит эксперт.

В ПСБ также отмечают, что сейчас можно наблюдать, как привычный для платежного рынка стандарт безопасности PCI DSS успешно адаптируется под российские реалии со стороны Федеральной службы по техническому и экспертному контролю. Продукты «Крипто-про» и собственные отечественные разработки эффективно заменяют казавшееся ранее незаменимым криптографическое оборудование иностранных вендоров, а необходимые требования к информационным системам высокой доступности успешно обеспечивают российские поставщики ПО.

Укрепление результата

В НСПК считают, что для процессинга очень важно обеспечить беспрепятственное прохождение огромного объема транзакций. Поэтому драйвером локализации может стать модернизация, обусловленная тем, что количество транзакций увеличивается многократно и прежняя система не справляется.

Чтобы осуществить бесшовный и стабильный переход на отечественные системы в части процессинга, понадобится значительное время: у НСПК это заняло несколько лет. Срок развития и локализации собственного процессинга зависит от множества факторов, включая ресурсы и мощности компании. При этом нужно учитывать затраты на специалистов, их обучение, а также поддержку всей инфраструктуры. Поэтому на этапе становления и локализации процессинга необходимо учесть все эти факторы, заключают в компании.

