Дуров назвал правдоподобной версию о причастности Франции к убийству Чарли Кирка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что считает правдоподобной теорию о причастности Франции к убийству американского активиста Чарли Кирка.

Фото: Albert Gea / Reuters

Фото: Albert Gea / Reuters

«Чарли даже призывал ввести 300%-ные пошлины на импорт из Франции, пока обвинения против меня не будут сняты»,— написал господин Дуров в соцсети Х.

Так Павел Дуров прокомментировал публикацию американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая заявила о возможной причастности Франции к убийству активиста. Она утверждает, что получила эту информацию от высокопоставленного французского чиновника.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в университете штата Юта. Активист был сторонником президента США Дональда Трампа. Господин Кирк был посмертно награжден Президентской медалью Свободы. Обвинения по делу предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону.